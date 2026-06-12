Aksaray'da Ehliyetsiz Sürücüye Rekor Ceza - Son Dakika
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Aksaray'da Ehliyetsiz Sürücüye Rekor Ceza

12.06.2026 21:15
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Ehliyetsiz ve yasal sınırda alkollü sürücüye 202 bin lira ceza kesildi.

Aksaray'da yasal sınırda alkollü çıkan ehliyetsiz sürücüye 202 bin lira ceza kesildi.

Olay, Hacılar Harmanı Mahallesi otogar yan yolda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, rutin uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş Şubesi ekipleri şüphe üzerine şehir merkezi istikametine seyreden Emre K. (25) idaresindeki 68 AGM 418 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücünün ehliyetine daha önce polis tarafından el konulduğu belirlendi. Sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen polis, şahsa alkol ölçümü yaptı. Yasal sınırda alkollü çıkan ancak ehliyetsiz direksiyon başına geçen sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak, cam filmi ve çeşitli maddelerden 202 bin lira para cezası kesildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Aksaray, Polis, Yaşam, Ceza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da Ehliyetsiz Sürücüye Rekor Ceza - Son Dakika

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