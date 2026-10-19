Aksaray'da gece yarısı yapılan denetimde araçlardan bıçak ve sopa çıktı - Son Dakika
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Aksaray'da gece yarısı yapılan denetimde araçlardan bıçak ve sopa çıktı

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Aksaray\'da gece yarısı yapılan denetimde araçlardan bıçak ve sopa çıktı
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Aksaray Emniyeti gece yarısı şehir genelinde şok uygulama düzenledi; araçlar ve sürücü ile yolcular aranarak GBT'den geçirildi. Yaklaşık 2 saat süren uygulamada trafik kusuru olan araçlara cezai işlem uygulanırken araçlarda ele geçirilen bıçak ve sopa gibi malzemelere el konuldu.

Aksaray'da polis ekiplerinin düzenlediği şok uygulamada araç ve şüpheli şahısların üzeri didik didik arandı.

Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için birçok faaliyet yürüten Aksaray emniyeti, gece yarısı şehir genelinde şok uygulama yaptı. Şehrin birçok noktasında gerçekleştirilen uygulamalarda araçlar durdurularak didik didik arandı. Sürücü ve yolcu konumundaki şahısların da arandığı uygulamalarda şahıslar Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) geçirildi. Yaklaşık 2 saat süren uygulamada trafik kusuru olan araçlara cezai işlem uygulanırken, araçlarda ele geçirilen bıçak ve sopa gibi birçok suç oluşturabilecek malzemeye el konuldu. Uygulamalar şehir genelinde aralıksız olarak sürdürülüyor.

Kaynak: İHA
Güvenlik3. SayfaAksarayTrafikGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da gece yarısı yapılan denetimde araçlardan bıçak ve sopa çıktı - Son Dakika
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