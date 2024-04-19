Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, araç sürücüleri kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.
Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesinde organize yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.O. idaresindeki 68 HT 344 plakalı Citroen marka otomobil kavşakta E.S. yönetimindeki 68 ADR 968 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar zarar görürken, sürücüler hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Sürücülerin hafif sıyrıklarla kazayı atlatması herkesi sevindirdi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Aksaray'da Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: Sürücüler Küçük Sıyrıklarla Kurtuldu - Son Dakika
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