Aksaray'da hastane otoparkında park halindeki otomobil alev alev yandı, kullanılamaz hale geldi
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında park halindeki bir otomobil, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı ve kısa sürede alev topuna dönerek kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi, itfaiye yangını söndürürken polis çevrede güvenlik önlemi aldı ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Aksaray'da hastane otoparkında alev topuna dönen otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoparkta park halindeki otomobil bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobil korkulu anlara sebep olurken vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek söndürdü. Otomobil kullanılmaz hale gelirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: İHA
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