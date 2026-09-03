Aksaray'da hastane otoparkında park halindeki otomobil alev alev yandı, kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aksaray'da hastane otoparkında park halindeki otomobil alev alev yandı, kullanılamaz hale geldi

Aksaray\'da hastane otoparkında park halindeki otomobil alev alev yandı, kullanılamaz hale geldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında park halindeki bir otomobil, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı ve kısa sürede alev topuna dönerek kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi, itfaiye yangını söndürürken polis çevrede güvenlik önlemi aldı ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Aksaray'da hastane otoparkında alev topuna dönen otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoparkta park halindeki otomobil bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobil korkulu anlara sebep olurken vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek söndürdü. Otomobil kullanılmaz hale gelirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Hastane, Aksaray, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da hastane otoparkında park halindeki otomobil alev alev yandı, kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya: Almanya’ya sert karşılık verilecek Rusya: Almanya'ya sert karşılık verilecek
Salgın kabusu geri döndü Ebola, koronadan bile hızlı yayılıyor Salgın kabusu geri döndü! Ebola, koronadan bile hızlı yayılıyor
KKTC’de gemi kazası nedeniyle müzik yasağı KKTC'de gemi kazası nedeniyle müzik yasağı
Trump’tan Hürmüz Boğazı’nın adını “Trump Boğazı“ olarak değiştirme önerisi Trump'tan Hürmüz Boğazı'nın adını "Trump Boğazı" olarak değiştirme önerisi
Özgür Özel, Yeni Parti’nin millete verdiği 7 sözü açıkladı Özgür Özel, Yeni Parti'nin millete verdiği 7 sözü açıkladı
Esad dönemi nükleer faaliyetleri gün yüzünde: 73 ton uranyum bulundu Esad dönemi nükleer faaliyetleri gün yüzünde: 73 ton uranyum bulundu

16:58
Bizzat yönetime bildirdi Galatasaray’da Sane şoku
Bizzat yönetime bildirdi! Galatasaray'da Sane şoku
16:33
Silivri’de batan gemide bilirkişi raporu ortaya çıktı: Dümende 3. kaptan vardı, gözcü yoktu
Silivri'de batan gemide bilirkişi raporu ortaya çıktı: Dümende 3. kaptan vardı, gözcü yoktu
16:24
Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek
Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek
15:32
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
15:13
Kurtlar Vadisi’nin efsane malikanesi satışa çıktı Fiyatı dudak uçuklattı
Kurtlar Vadisi'nin efsane malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı
14:41
Özgür Özel kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı
Özgür Özel kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 17:19:18. #.0.3#
SON DAKİKA: Aksaray'da hastane otoparkında park halindeki otomobil alev alev yandı, kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement