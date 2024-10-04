Aksaray'da Hayvan Hırsızları Yakalandı - Son Dakika
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Aksaray'da Hayvan Hırsızları Yakalandı

Aksaray\'da Hayvan Hırsızları Yakalandı

Aksaray'da büyükbaş hayvan çalan 2 şüpheli, polis takibiyle yakalanarak gözaltına alındı.

04.10.2024 12:00
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Aksaray'da büyükbaş hayvan çalan 2 şüpheli polisin ısrarlı takibiyle yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Hürriyet Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, emniyete yapılan 2 adet büyükbaş hayvan hırsızlığı ihbarı üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı araştırma ve inceleme başlattı. Görgü tanıkları ve güvenlik kameralarıyla yola çıkan ekipler kısa sürede 2 şüphelinin kimliğini tespit etti. E.E. (43) ve İ.K. (27) isimli şahısların peşine düşen polis şahısları Yavuz Sultan Selim Mahallesinde yakalayarak gözaltına aldı. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüpheliler hakkında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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