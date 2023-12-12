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Aksaray'da hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Aksaray'da hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

Aksaray'da hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri, yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu şahsın bulunduğu ikameti tespit ederek gözaltına aldı. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12.12.2023 - 12:56,
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15 yıl hapsi olan hırsızlık şüphelisi JASAT ekiplerince yakalandı

AKSARAY - Aksaray'da hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, aranan şahıslara yönelik çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın peşine düştü. Yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu şahsın bulunduğu ikameti tespit eden JASAT ekipleri bir süre yapılan takibin ardından şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şahıs buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray\'da hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aksaray'da hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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