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Aksaray'da iki tır çarpıştı: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Aksaray'da iki tır çarpıştı: 1 ağır yaralı

Aksaray'da sağanak yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir tır, önünde seyreden başka bir tıra çarptı. Kazada 1 kişi ağır yaralandı. Kaza, Aksaray-Adana Karayolu Taşpınar mevkiinde meydana geldi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu ağır olarak belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray\'da iki tır çarpıştı: 1 ağır yaralı
09.01.2024 - 23:18,  Güncelleme: 23:21
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Aksaray'da iki tır çarpıştı: 1 ağır yaralı

AKSARAY - Aksaray'da sağanak yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, önünde seyreden tıra çarptı. Kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, 21.00 sıralarında Aksaray- Adana Karayolu Taşpınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Adana'ya giden Ahmet Y. idaresindeki 01 UY 858 plakalı tır, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Konya'nın Cihanbeyli ilçesinden Gaziantep'e giden Mehmet Y. yönetiminde 27 AOU 333 plakalı tuz yüklü tıra arkadan çarptı. Kaza sonucu hurdaya dönen tır refüje düşerken, kabinde sıkışan sürücü yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sıkıştığı kabinden çıkarılarak ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayı anlatan diğer tır sürücüsü Mehmet Y., "Ben seyir halinde gidiyordum. Arkamdan direkt geldi vurdu bana" diye konuştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da iki tır çarpıştı: 1 ağır yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aksaray'da iki tır çarpıştı: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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