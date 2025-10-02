Aksaray\'da İntihar Girişimine Arkadaş Müdahale Etti

Aksaray'da kafasına dayadığı tabancayla intihar girişiminde bulunan şahıs, ekiplerin 7 saat süren çabasına rağmen ikna edilemezken, olay yerine gelen arkadaşının bir anlık müdahalesiyle kurtarıldı.

ARKADAŞLARINI ARAYIP İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEDİ

Olay, Aksaray'ın merkeze bağlı Gücünkaya Köyü Mamasın Barajı yakınlarındaki boş arazide yaşandı. Edinilen bilgiye göre, abisiyle sorunlar yaşayan L.G. (34) girdiği bunalım sonucu eline geçirdiği tabancayla 68 BB 121 plakalı aracına binerek Mamasın Barajı çevresine gitti. Burada arkadaşlarını arayarak intihar edeceğini söylemesi üzerine arkadaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

TABANCAYLA İNTİHARA KALKIŞTI

İhbar üzerine polis ekipleri alarma geçerek araç ve şahıs çerçevesinde araştırma başlattı. Yapılan araştırmalarda emniyetin plaka tanıma sisteminden aracın Mamasın Barajı istikametine geçtiği görülmesi üzerine polis ekipleri baraj ve çevresinde arama tarama çalışması yaptı. Yapılan çalışmalarda araç kısa sürede arazide bulundu. Ancak şahıs ilk etapta elindeki tabancayı kafasına dayayarak yanına kimseyi yanaştırmadı.

ARKADAŞLARI TABANCAYI SON ANDA ELİNDEN ALDI

Olay yerine sevk edilen jandarma ekiplerinin saatlerce süren ikna çalışması sonuç vermezken, şahsın olay yerine arkadaşları da çağırıldı. Arkadaşlarının da adrese gelmesiyle ikna çalışmaları yeniden başladı. İkna çalışması 7 saat boyunca sürerken, olay yerine gelen bir başka arkadaşı, şahsın bir anlık boşluğundan faydalanarak parmak girebilecek kadar açık olan araç camından parmaklarını sokup camı kırdı.

Şahsın elindeki tabancayı alan arkadaşı, şahsı jandarma personeli ile etkisiz hale getirdi. Camı kırınca ellerinden yaralanan şahsa olay yerinde hazır bulunan sağlık ekipleri müdahale etti. L.G. jandarma aracına bindirilerek karakola götürüldü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.