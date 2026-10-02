Aksaray'da jandarma yol denetimlerini üç koldan aralıksız sürdürüyor - Son Dakika
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Aksaray'da jandarma yol denetimlerini üç koldan aralıksız sürdürüyor

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Aksaray\'da jandarma yol denetimlerini üç koldan aralıksız sürdürüyor
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Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halkın huzur ve güvenliği için yol denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Niğde-Ankara Otoyolu başta olmak üzere ilçe yollarında KOM, Asayiş ve Trafik Şubesi ekipleri araç, sürücü ve yolcuları üç koldan kontrol ediyor.

Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdüren Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehir genelinde yaptığı uygulamalarla adeta kuş uçurtmuyor.

Aksaray'da halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla birçok faaliyet yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu çerçevede gerçekleştirdikleri yol denetimlerini de aralıksız sürdürüyor. Niğde- Ankara Otoyolu başta olmak üzere Aksaray-Adana kara yolu ve ilçe yollarında görev alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Asayiş ve Trafik Şubesi ekipleri, araç, sürücü ve yolcuları kontrolden geçiriyor. Uygulamalarda asayiş ekipleri kendi alanlarında, trafik ve KOM ekipleri de kendi alanlarında olmak üzere üç farklı koldan denetim icra ediyor.

Kaynak: İHA
Güvenlik3. SayfaJandarmaAksarayAnkaraTrafikAsayişNiğdeSon Dakika

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