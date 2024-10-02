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Aksaray'da Kaçak Kazı Operasyonu

Aksaray\'da Kaçak Kazı Operasyonu

Aksaray'da kaçak kazı yapan defineciler jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

02.10.2024 13:00
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Aksaray'da kaçak kazı yapan defineciler, jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Gülpınar köyü arazisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan Gülağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Belirlenen bölgede takip başlatan jandarma ekipleri 2 gün boyunca yapılan fiziksel takibin ardından yeterli deliller üzerine operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda şahıslar kaçak kazı gerçekleştirdikleri esnada suçüstü yakalanırken, olay yerinde 1 adet el detektörü, 1 detektör kulaklığı, 1 adet batarya, 2 adet delici alet, 2 adet çekiç, 1 adet balta ve 1 adet kazma ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Gülağaç İlçe Jandarma Komutanlığına götürülürken, olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Kaçak Kazı Operasyonu - Son Dakika

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