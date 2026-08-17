Aksaray'da Kaçak Tütün Operasyonu - Son Dakika
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Aksaray'da Kaçak Tütün Operasyonu

Aksaray\'da Kaçak Tütün Operasyonu
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Aksaray'da jandarma, 750 bin lira değerinde kaçak tütün ve malzeme ele geçirdi, bir kişi gözaltına alındı.

Aksaray'da bir otomobil ve ikamete operasyon düzenleyen jandarma, piyasa değeri 750 bin lira olan kaçak tütün ve tütün malzemeleri ele geçirdi.

Operasyon, Aksaray merkezde bir ev ve otomobile yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çeşitli faaliyetler yürüten İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri bir şahsın kaçak tütün ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler bir süre yapılan teknik ve giziksel takibin ardından bir otomobile ve eve operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasonda C.Ç. (22) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, ev ve otomobilde yapılan aramalarda, 240 kilo kıyılmış tütün, 34 bin 440 adet dolu makaron, 35 bin 840 adet boş makaron, 13 bin 800 adet sigara filtresi, 19 adet elektronik sigara, 124 adet sigara sarma makinesi, 25 gram nargile tütünü, 77 paket sigara sarma kağıdı, 315 adet ağızlık, 225 adet bıçak ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi. Ele geçirilen kaçak malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 750 bin lira olduğu tespit edilirken gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin tamamlanmasını müteakip adli makamlara sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararı uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Aksaray, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da Kaçak Tütün Operasyonu - Son Dakika

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