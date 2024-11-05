Aksaray\'da Kamyonet Çarpıştı: 1 Yaralı

3.Sayfa

Aksaray'da 2 kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray - Konya karayolu Sultanhanı ilçesi sanayi kavşağında meydana geldi. M.K. (43) idaresindeki 42 EF 459 plakalı İveco marka kamyonet, sanayi kavşağında A.O.A. (49) yönetimindeki 68 DS 842 plakalı Mitsubishi marka kamyonet ile çarpıştı. Çarpışma sonucu kamyonetler hurdaya dönerken yolcu konumundaki N.A. (25) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemi aldı. Yaralı şahıs ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY