Aksaray'da Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan denetimi yapıldı

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Aksaray İl Jandarma Komutanlığınca, Kurban Bayramı öncesinde canlı hayvan sevki yapan araçlar olumsuzluklara karşı denetlenirken, canlı hayvan alım-satımı yapan tüccarlar uyarıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kurban Bayramı öncesi hayvan sevk ve nakillerinin artması nedeniyle, meydana gelebilecek muhtemel hayvan hırsızlıklarına karşı kontrol ve denetim faaliyeti gerçekleştirdi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile müşterek olarak Ankara-Aksaray ve Aksaray- Adana Kara yolunda Kurban Bayramı öncesi meydana gelebilecek muhtemel hayvan hırsızlığı olaylarına karşı canlı havyan sevk ve nakillerini kontrol etmek maksadıyla denetim faaliyeti icra etti. Denetimler esnasında canlı hayvan sevk nakil araçlarındaki hayvanların kulak küpeleri, veteriner sağlık raporları ve hayvan sevk irsaliye belgeleri kontrol edildi. Denetimlerde olumsuz bir duruma rastlanılmazken, jandarmadan yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın, huzur ve güven içerisinde bir Kurban Bayramı geçirmelerini sağlamak amacıyla kontrol ve denetim faaliyetlerimize titizlikle devam edilecektir" denildi. - AKSARAY