Aksaray'da minibüs ile moped çarpıştı, 5 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aksaray'da minibüs ile moped çarpıştı, 5 yaralı

Aksaray\'da minibüs ile moped çarpıştı, 5 yaralı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menderes T. yönetimindeki minibüs, tali yoldan aniden çıkan Songül Ç.'nin kullandığı elektrikli mopede çarptı. Kazada mopeddeki 6 yaşındaki A.Ç., 1 yaşındaki F.Ç. ve 9 yaşındaki Z.Ç. dahil 5 kişi yaralanarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Aksaray'da minibüsün 3 tekerli mopede çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Hürriyet Mahallesi 90. Bulvar üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi istikametine seyreden Menderes T. (54) idaresindeki 26 plakalı minibüs, iddiaya göre tali yoldan aniden ana yola çıkan Songül Ç. yönetimindeki 3 tekerli kasalı elektrikli mopede çarptı. Kazada mopedin ön kısmı minibüsün altında kalırken, moped ikiye bölündü. Moped sürücüsü ve kasasında yolcu olarak bulunan A.Ç. (6), Arife Ç. (45), F.Ç. (1) ve Z.Ç. (9) olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken zağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Minibüs sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Sayfa, Aksaray, Gözaltı, Trafik, Çocuk, Moped, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da minibüs ile moped çarpıştı, 5 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eğri minareli 8 asırlık camideki gizemli yeşil çanakların sırrı çözüldü Eğri minareli 8 asırlık camideki gizemli yeşil çanakların sırrı çözüldü
Suriye’de koleksiyoner 20 yılda topladığı 8 bine yakın tarihi eseri devlete teslim etti Suriye'de koleksiyoner 20 yılda topladığı 8 bine yakın tarihi eseri devlete teslim etti
AK Parti Kütahya Gençlik Kolları Başkanı istifa etti AK Parti Kütahya Gençlik Kolları Başkanı istifa etti
Nijerya Plateau eyaletinde difteri can aldı, ölü sayısı 23’e ulaştı Nijerya Plateau eyaletinde difteri can aldı, ölü sayısı 23'e ulaştı
Ankara Altındağ’da alacak-verecek tartışması kanlı bitti, arkadaşını öldürdü Ankara Altındağ'da alacak-verecek tartışması kanlı bitti, arkadaşını öldürdü
Kardeş kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 ağır yaralı Kardeş kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

21:37
Marmara Denizi’ndeki gemi faciasında iki kaptan için tutuklama talebi
Marmara Denizi'ndeki gemi faciasında iki kaptan için tutuklama talebi
21:23
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası’nda yarı finalde
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde
20:32
Servis şoförleri arasında silahlı kavga: 1 ölü
Servis şoförleri arasında silahlı kavga: 1 ölü
20:00
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC’de bir kişinin daha naaşına ulaşıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC'de bir kişinin daha naaşına ulaşıldı
19:58
Trump’tan İspanya’daki göçmen protestolarına olay yorum: Mahvolacaklar
Trump'tan İspanya'daki göçmen protestolarına olay yorum: Mahvolacaklar
19:12
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan jandarma komutan yardımcısı Kahraman’ın ifadesine ulaşıldı
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan jandarma komutan yardımcısı Kahraman'ın ifadesine ulaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 22:11:29. #7.13#
SON DAKİKA: Aksaray'da minibüs ile moped çarpıştı, 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement