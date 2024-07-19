Aksaray'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Aksaray'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 3 Kişi Yaralandı

Aksaray\'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 3 Kişi Yaralandı

Aksaray'ın Büyük Bölcek Mahallesi Makas Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ve minibüste bulunan bir yolcu olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

19.07.2024 02:22
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Aksaray'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Büyük Bölcek Mahallesi Makas Kavşağı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, adliye istikametinden otogar istikametine seyreden F.Ü. (45) idaresindeki 68 ABA 483 plakalı Volkswagen marka minibüs kavşakta G.A. (26) yönetimindeki 40 ABP 664 plakalı Hyundai marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da büyük çapta maddi hasar oluşurken sürücüler ve minibüste yolcu olarak bulunan E.S.Ü. (14) olmak üzere 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulanslara taşınan yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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