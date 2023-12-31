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Aksaray'da Mobil Plaka Tanıma Sistemi ile trafik denetimi - Son Dakika
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Aksaray'da Mobil Plaka Tanıma Sistemi ile trafik denetimi

Aksaray'da şehir içinde faaliyet gösteren polis ekipleri, Mobil Plaka Tanıma Sistemi (MPTS) kullanarak kusurlu araçları tespit ediyor ve trafikten men ediyor. Şehir merkezinde uygulanan plaka tanıma sistemi sayesinde çalıntı araçlar, aranan araçlar ve diğer sakıncalı durumlar anlık olarak tespit edilerek önlem alınıyor. MPTS, şehir genelinde belirli aralıklarla yapılan denetimlerde kullanılıyor.

Aksaray\'da Mobil Plaka Tanıma Sistemi ile trafik denetimi
31.12.2023 - 17:04,
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Aksaray'da şehir içinde Mobil Plaka Tanıma Sistemi (MPTS) ile denetim yapan polis ekipleri, kusurlu araçları bir bir tespit ederek trafikten men ediyor.

Özellikle karayollarında sabit ve mobil olmak üzere Plaka Tanıma Sistemi ile kusurlu araçları tespit eden emniyet, son yıllarda şehir içindeki araçlara yönelikte MPTS ile denetimler yapıyor. Geçtiğimiz yıllarda şehir merkezinde görülmeyen plaka tanıma sistemi uygulamasıyla birçok olumsuzluğun da önüne geçiliyor. Şehrin en işlek caddelerinde MPTS aracıyla görev alan polis ekipleri geçiş yapan araçlara ait sakıncalı bilgilerin (çalıntı kaydı yok, plaka çalıntı, araç çalıntı, araç aranıyor, haciz yakalamalı araç, araç trafikten men vb.) anlık olarak sisteme düşmesini sağlıyor. Sivil ekip otosunun üzerine sabitlenmiş kameralar seyreden tüm araçların plakalarını okuyarak tüm bilgilerini araç içinde bulunan sistem üzerinden İçişleri Bakanlığı sorgulama veri tabanına bağlı bilgisayar ile tabletlere çıkarıyor. Herhangi bir olumsuzluğu olan plakaları okuyan MPTS hem sesli hem de görsel olarak alarm vererek ekipleri uyarıyor. Ekipler ise okunan plakayı birkaç kilometre uzaklıktaki uygulama noktasındaki ekiplere bildirerek araç kısa sürede alınıyor. Kusurlu olan araçlar yerine göre trafikten men edilirken, uygulama şehir genelinde gün boyu belirli aralıklarla yapılıyor. - AKSARAY

Kaynak: İHA
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Aksaray, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Mobil Plaka Tanıma Sistemi ile trafik denetimi - Son Dakika


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