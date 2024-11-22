Aksaray\'da Öğrenci Sürücüye Ceza

3.Sayfa

Aksaray'da polisin uygulamasında yetersiz ehliyetle motosiklet kullanırken yakalanan genç sürücü, kendisine ceza kesen polis memuruna, "Öğrenci adamım halimden anla" diyerek hem yardım istedi hem de sitem etti.

Olay, gece yarısı Aratol İstiklal Mahallesi 50. Bulvar üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde rutin uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, O.D. (20) idaresindeki 68 BB 161 plakalı motosikleti durdurdu. Ehliyet kontrolünden geçirilen sürücünün kullandığı motosikleti de sorgulayan trafik ekipleri, genç sürücünün ehliyetinin bindiği motosiklete yetersiz kaldığını tespit etti. Bunun üzerine ceza kesmek isteyen polis memurlarına dil dökmeye başlayan sürücü, öğrenci olduğunu belirterek, "Ehliyete yazıldım daha bir şey olmadı. Ağabey öğrenci adamım, sen de halimden anla. Tanıdığım yok ki vallahi. Ben bunu nasıl götüreyim? Cumartesi günü otobüsüm var. Ağabeyim olmaz ki ya, öğrenci adama bunu yapıyorsunuz" diye sitem etti. Dakikalarca dil döken genç sürücüye yetersiz ehliyet ile motosiklet kullanmaktan 6 bin 439 lira para ceza kesilirken, motosiklet ise sürücünün uygulama noktasına çağırdığı arkadaşına teslim edildi. - AKSARAY