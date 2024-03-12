Aksaray\'da Okul Servislerine Şok Uygulamalar

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Aksaray'da öğrencilerin güvenli şekilde taşınması, okul servislerinin karıştığı kazaların en aza indirilebilmesi amacıyla denetim faaliyetlerini artıran jandarma ekipleri, yaptığı şok uygulamalar ile olumsuzluklara geçit vermiyor.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri, öğrencilerin taşımacılığını yapan servis minibüslerini sıkı takip ediyor. Öğrencilerin huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamayı hedefleyen trafik jandarması, denetim faaliyetleri yoluyla algılanan yakalanma riski duygusunu arttırmak ve servis şoförlerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak bu araçların karışabileceği trafik kazalarını önlemek amacıyla şok uygulamalar yapıyor. Kent genelinde ilçe, belde ve köy yollarında sabah erken saatlerde, öğle ve akşam okul çıkış saatlerinde görev alan trafik jandarması ekipleri, tüm servis araçlarını bir bir denetliyor. Araçları lastiğinden tavanına, ışıklarından egzozuna kadar denetleyen trafik jandarması, sürücü belgesinden mesleki yeterlilik belgesi (SRC) ve psikoteknik belgelerine kadar sürücüleri de denetliyor. Trafik jandarması kontrollerden sonra verilen broşürlerle sürücüleri bilgilendiriliyor. - AKSARAY