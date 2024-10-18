Aksaray'da Otobüs Kazası: 6 Ölü, 34 Yaralı - Son Dakika
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Aksaray'da Otobüs Kazası: 6 Ölü, 34 Yaralı

Otobüs şoförü, sabah güneşinin etkisiyle kaza yaptıklarını açıkladı. Yaralıların tedavisi sürüyor.

18.10.2024 20:49
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Otobüs kazasında şoför konuştu: "Sabah güneşi gözümü aldı, şarampole uçtuk"

Aksaray'da 6 kişinin öldüğü otobüs kazasında yaralanan 34 kişinin tedavileri devam ediyor

AKSARAY - Aksaray tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen ve 6 kişinin öldüğü 34 kişinin de yaralandığı kazada konuşan otobüs şoförü Nurhan Hazer, "Sabah güneşi gözümü aldı, hafif değdi bariyerlere. Kurtarayım derken şarampole uçtuk" dedi.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Aksaray- Ankara Kara yolu Acıpınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Bandırma'dan yola çıkan Nurhan Hazer idaresindeki 45 HB 0560 plakalı Akhisar Seyahat firmasına ait Mercedes marka yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yaklaşık 70 metre sürüklenerek şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra 24'ü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 10'u ise özel hastanelere kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden 6 kişinin kimlik tespit çalışmaları devam ederken cenazeler otopsi için morga kaldırıldı.

Olay yerinde basın mensuplarına kazayı anlatan otobüs şoförü Nurhan Hazer, "Sabah güneşi gözümü aldı, hafif değdi bariyerlere. Kurtarayım derken şarampole uçtuk" dedi. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan bazı yaralılar ise emniyet kemeri sayesinde kurtulduklarını söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Otobüs Kazası: 6 Ölü, 34 Yaralı - Son Dakika

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