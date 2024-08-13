Aksaray'da Otomobil ile Motosiklet Çarpışması Sonucu Yaralananlara Gazeteci Müdahalesi - Son Dakika
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Aksaray'da Otomobil ile Motosiklet Çarpışması Sonucu Yaralananlara Gazeteci Müdahalesi

Aksaray\'da Otomobil ile Motosiklet Çarpışması Sonucu Yaralananlara Gazeteci Müdahalesi

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılara müdahale eden sağlık görevlisi, gazetecinin çekim yapmasından rahatsız olarak polise şikayette bulundu.

13.08.2024 15:08
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Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralanırken, yerde oturan yaralıya müdahale eden sağlık görevlisi işini bırakıp, işini yapan gazeteciyi "10 dakikadır çekiyor" diye olay yerindeki polis memuruna şikayet etti.

Kaza, Aksaray Konya Kara yolunun 40. kilometresi Sultanhanı Kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Aksaray istikametine seyreden D.A. idaresindeki 68 AAB 177 plakalı otomobil kavşakta kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen yabancı uyruklu K.M.H. (56) yönetimindeki elektrikli motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddeti ile elektrikli motosiklet yol kenarındaki reklam tabelası duvarına çarparak durabildi. Kazada elektrikli motosiklet sürücüsü K.M.H. (56) ve motosiklette yolcu konumunda bulunan sürücünün annesi B.A.H. (75) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, yaralıya müdahale eden bir sağlık görevlisi gazetecinin çekim yapmasından rahatsız olunca yaralıya müdahaleyi bırakıp gazeteciye müdahale etmek istedi. Başarılı olamayan sağlık görevlisi daha sonra da olay yerindeki polis memuruna, "Yeter, memur bey şunu uyarır mısınız? 10 dakikadır çekiyor. Size kim veriyor bu yetkiyi" diye gazeteciyi polise şikayet etti. Kendi işini bırakıp gazetecinin de işine engel olmaya çalışan sağlık görevlisi girişiminde başarılı olamayınca yeniden işine döndü. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken motosiklette yolcu olarak bulunan sürücünün annesinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere gözaltına alınırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Otomobil ile Motosiklet Çarpışması Sonucu Yaralananlara Gazeteci Müdahalesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da Otomobil ile Motosiklet Çarpışması Sonucu Yaralananlara Gazeteci Müdahalesi - Son Dakika
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