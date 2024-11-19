Aksaray'da Park Yeri Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aksaray'da Park Yeri Tartışması Kanlı Bitti

Aksaray\'da Park Yeri Tartışması Kanlı Bitti

Aksaray'da park yeri yüzünden bıçaklama ve polis yaralanması yaşandı, 4 kişi gözaltına alındı.

19.11.2024 17:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da park yerindeki bisikleti kaldırıp kaldırıma koyma meselesinden çıkan park yeri tartışmasında bir kişi bıçakla bir kişi de darp sonucu yaralanırken, polisin gözaltına aldığı şüpheliye saldırmak isteyen şahıs polis memuru ve ekip otosuna çarpıp polisi hastanelik etti.

Olay, Taşpazar Mahallesi Eski Sanayi Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, H.A. (40) ve Ü.K. (42) araçlarını Eski Sanayi Caddesinde park yerine park etmek istedi. Rahat park edebilmek için park yerinde bulunan bir bisikleti alıp kaldırıma çıkartan H.A. ve Ü.K., bisikletin sahibi olan İ.E.D. (17), Y.E.D. (16) ve babaları Y.D. (42) ile tartışma yaşadı. Bisikleti kaldırıma çıkartıp araç park etme meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Y.E.D. eline geçirdiği bıçakla H.A.'yı göğüs ve sırtından olmak üzere 3 yerinden bıçakladı. Bıçaklanan arkadaşını gören Ü.K. de arkadaşını kucaklayarak hastaneye götürmek için arabaya bindirdiği esnada Y.E.D. eline geçirdiği sopayla Ü.K.'nin kafasına vurdu. Araç park etmek isteyen 2 arkadaş da yaralanarak yere düşerken çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

Polise çarpıp gözaltındaki şahsa saldırdı

Olayla ilgili şüphelilerin yakalanıp olayın aydınlatılmasına yönelik Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelilerden İ.E.D.'yi olay yerinde yakalayarak gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin peşine düşen ekipler şahısların Kurtuluş Mahallesinde olduğunu belirledi. Bunun üzerine gözaltına aldıkları araçtaki şüpheliyle birlikte diğer şüphelileri almaya giden cinayet ekipleri Latif Emekli Caddesi üzerinde şahısları yakaladığı sırada 68 ABZ 323 plakalı bir araç hızla gelerek önce polis memuruna sonra da polis aracına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 2 araç arasında kalan Cinayet Büro Amirliğinde görevli polis memuru Mustafa Kurt yaralandı. Polis aracına çarpan araç sürücüsü M.B.A. araçtan inerek gözaltına alınan şüpheliye saldırdı. Ekip arkadaşı yaralanan ve tek başına kalan polis memuru bir taraftan haber merkezine anons ederek takviye ekip ve ambulans isterken, öte yandan gözaltına alınan şüpheliyi korumaya çalıştı. Anonslar üzerine kısa sürede olay yerine çok sayıda takviye polis ekibi geldi. Yaralı polis memuru sağlık ekiplerince ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bıçakla ve sopayla yaralanan H.A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü, başından sopayla yaralanan Ü.K.'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili İ.E.D. (17), Y.E.D. (16) ve babaları Y.D ile polis aracına çarpan M.B.A. olmak üzere toplam 4 kişi gözaltına alındı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

aksaray, Polis, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Park Yeri Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:47 Yasadışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkartıldı Yasadışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkartıldı
17:39 Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı
16:00 Selahattin Demirtaş’tan Bahçeli’ye ’’Öcalan’’ mesajı: İlk önce beni serbest bırakın Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye ''Öcalan'' mesajı: İlk önce beni serbest bırakın
15:13 Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya’yı vurdu Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün Fırat Sarı’nın hemşiresinden ilk itiraf geldi Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi
23:49 İşte Ağıralioğlu’nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir İşte Ağıralioğlu'nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir
23:19 Fenerbahçe’nin Cristian Medina transferi yattı Fenerbahçe'nin Cristian Medina transferi yattı
23:14 Hizbullah’tan İsrail’in Başkenti Tel Aviv’e Füze Saldırısı Hizbullah'tan İsrail'in Başkenti Tel Aviv'e Füze Saldırısı
22:51 Zehra Güneş’ten sürpriz imza Zehra Güneş'ten sürpriz imza
22:48 Kılıçlı yemin töreninde yeni gelişme: Komutanlara da soruşturma açıldı Kılıçlı yemin töreninde yeni gelişme: Komutanlara da soruşturma açıldı
22:33 Yalova’nın 43 günlük içme suyu kaldı Yalova'nın 43 günlük içme suyu kaldı
22:12 Suudi Arabistan’dan Youssef En-Nesyri’ye Türk futbol tarihine geçecek teklif Suudi Arabistan'dan Youssef En-Nesyri'ye Türk futbol tarihine geçecek teklif
21:40 İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 17:57:11. #1.12#
SON DAKİKA: Aksaray'da Park Yeri Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.