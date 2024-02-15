Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG Üyesi Kadın Aksaray'da Yakalandı - Son Dakika
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Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG Üyesi Kadın Aksaray'da Yakalandı

Suriye\'de PKK/KCK-PYD/YPG Üyesi Kadın Aksaray\'da Yakalandı

Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen bir kadın, Aksaray'da jandarmanın operasyonuyla yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda kadını gözaltına aldı. Kadın, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adli makamlara sevk edildi.

15.02.2024 14:50  Güncelleme: 14:52
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Suriye'de PKK/KCK-PYD/ YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen kadın, Aksaray'da jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, terörle mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen bir kadının Aksaray'da saklandığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen TEM ve İstihbarat Şubesi ekipleri belirlenen adresi takibe aldı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil ve bulgular üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Aksaray merkez sınırları içerisinde bulunan bir ikamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda kadın yakalanarak gözaltına alındı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen kadın, jandarmadaki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG Üyesi Kadın Aksaray'da Yakalandı - Son Dakika

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