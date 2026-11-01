Aksaray'da şarampole düşüp takla atan otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Aksaray'da şarampole düşüp takla atan otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

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Aksaray\'da şarampole düşüp takla atan otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
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Aksaray\'da şarampole düşüp takla atan otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
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Aksaray'da Akin Köy Yolu TOKİ kavşağında kontrolden çıkan otomobil şarampole düşüp takla attı. Araçtaki yaralılardan biri Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı, diğerinin durumu ağır; kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Aksaray'da kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Akin Köy Yolu TOKİ yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akin köyünden Aksaray istikametine seyreden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 DB 2008 plakalı Fiat marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce şarampole düştü sonra takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza mahalline gelen sağlık ekipleri sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan bir genci ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan birisi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otomobilin hurdaya döndüğü kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
Eğitim ve Araştırma Hastanesi3. SayfaAksarayGüncelSon Dakika

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