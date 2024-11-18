Aksaray\'da Şüpheli Tır Arandı

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Aksaray'da emniyetin plaka tanıma sisteminde (PTS) alarm veren tır, emniyeti harekete geçirdi. Tır narkotik ekiplerince didik didik arandı.

Olay, E-90 Karayolu üzeri Makas mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray - Adana Karayolu üzerinden Aksaray'a giriş yapan 33 ATU 225 plakalı tır, Adana ve E-90 karayolu plaka tanıma sisteminde (PTS) emniyete aranan araç alarmı verdi. Bunun üzerine araç plakası tüm istasyonlara bildirilirken harekete geçen ekipler çok geçmeden tırı E-90 karayolu üzerinde durdurdu. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından alınan tır Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri tarafından didik didik arandı. Mersin'den İstanbul'a yük götürdüğü öğrenilen tırda geniş çaplı arama yapan NSM ekipleri herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmazken yapılan kontrollerin ardından tır sürücüsüne yol verildi. - AKSARAY