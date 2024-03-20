Aksaray\'da tabancayla havaya ateş açan 2 kişi yakalandı

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Aksaray'da mahallede tabancayla havaya ateş açan ve sonrasında sosyal medyaya görüntüsünü yükleyen 2 kişi jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya üzerinde suç ve suçluların yakalanmasına yönelik takip yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, bir mahallede 2 şahsın havaya ateş açtığı görüntüsüne ulaştı. Bir süre yapılan incelemenin ardından görüntülerin yeni olduğunu tespit eden jandarma istihbarat ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçerek şüphelilerin peşine düştü. Yapılan çalışmalarda kimlik ve ikamet adresleri belirlenen O.K. ve İ.K. isimli şahısların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 206 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Suç unsurlarına el konulurken, şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 şüpheli adli makamlara sevk edildi. - AKSARAY