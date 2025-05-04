Aksaray'da Takla Atan Araçta Sürücü Yaralanmadı - Son Dakika
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Aksaray'da Takla Atan Araçta Sürücü Yaralanmadı

Aksaray\'da Takla Atan Araçta Sürücü Yaralanmadı

Aksaray'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu.

04.05.2025 15:14
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Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak yan devrilirken, sürücü hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, Aksaray Nevşehir Karayolu Ağzıkarahan köyü çıkışında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, köy yolundan Nevşehir karayoluna çıkmak isteyen A.Ö. (48) idaresindeki 34 GY 0667 plakalı Fiat Linea marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atıp yan devrildi. Otomobilin karayoluna çıkmaya ramak kala durması faciayı da önlerken, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, araç çekici marifeti ile çektirildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Takla Atan Araçta Sürücü Yaralanmadı - Son Dakika

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