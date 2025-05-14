Aksaray'da Telefoncu Uyuşturucu ve Kaçakçılıkla Yakalandı - Son Dakika
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Aksaray'da Telefoncu Uyuşturucu ve Kaçakçılıkla Yakalandı

Aksaray\'da Telefoncu Uyuşturucu ve Kaçakçılıkla Yakalandı

Aksaray'da telefoncu dükkanında uyuşturucu ve kaçak telefon ticareti yapan işletmeci tutuklandı.

14.05.2025 16:45
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Aksaray'da telefoncu dükkanında uyuşturucu tacirliği ve telefon kaçakçılığı yapan işletmeci polisin operasyonuyla yakalanırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.

Operasyon E-90 Karayolu üzerinde bir kamyonete ve 2 ayrı araca yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu tacirleri ve kaçakçılara yönelik çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şubesi ekipleri telefoncu dükkanında kaçak telefon ticareti ve beraberinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler şehir merkezinde bulunan telefoncu dükkanını ve işletmecisi olan F.A. isimli şahsı takibe aldı. Yaklaşık 2 ay boyunca teknik ve fiziksel olarak yapılan takibin ardından yeterli delile ulaşan polis bir kamyon, 2 araç ve bir dükkana operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda telefon dükkanı işletmecisi F.A. ve beraberinde 2 kişi, uyuşturucu madde, kaçak telefonlarla yakalandı. Şahısların ev, iş yeri, araç ve üzerlerinde yapılan aramada 3,11 gram sentetik kannabinoid, 120 tablet halinde bin 676 adet sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi, 67 adet fişek, 21 adet tüfek kartuşu, 1 adet kelepçe, bin 15 adet kaçak şarj aleti ve kablosu, 804 adet kablolu-kablosuz kulaklık, 4 adet hard disk, 11 adet flaş bellek, 2 adet dizüstü bilgisayar, 145 adet power bank, 12 adet akıllı saat, 18 adet kol saati, 2 adet tablet, 58 adet müzik çalar ve 20 adet araç içi şarjlı süpürge ele geçirildi. Yakalanan telefoncu F.A. ve yanındaki 2 arkadaşı olmak üzere toplam 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine kondu. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Telefoncu Uyuşturucu ve Kaçakçılıkla Yakalandı - Son Dakika

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