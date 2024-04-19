Aksaray'da tır ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı - Son Dakika
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Aksaray'da tır ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında tır ile otomobil çarpıştı ve otomobil hurdaya döndü. Kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

19.04.2024 20:14
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Aksaray'da tır ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Yeni Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşaktan dönmek isteyen İ.B. idaresindeki 50 ABS 101 plakalı Ford otomobil ile S.Ç. yönetimindeki 06 DVS 98 plakalı Mercedes marka tır çarpıştı. Kaza sonucu otomobilde yolcu olarak bulunan B.B. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaralı, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da tır ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı - Son Dakika

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