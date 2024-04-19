Aksaray'da tıra çarpan otobüs kaza yaptı, 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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Aksaray'da tıra çarpan otobüs kaza yaptı, 8 kişi yaralandı

Aksaray\'da tıra çarpan otobüs kaza yaptı, 8 kişi yaralandı

Aksaray'da bir otomobilin aniden önüne geçmesi sonucu fren yapan bir tıra, arkadan gelen yolcu otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs kontrolden çıkarak bir fabrikanın bahçe duvarına çarptı. Kazada otobüs sürücüsü ve 7 yolcu olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, tır ve otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

19.04.2024 04:41
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Aksaray'da önüne aniden bir otomobilin geçmesi üzerine fren yapan tıra, arkadan gelen yolcu otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs bir fabrikanın bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada otobüs sürücüsüyle birlikte toplam 8 kişi yaralandı.

Kaza saat 02.00 sıralarında Aksaray - Adana Karayolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Diyarbakır'a giden Muhammet T. (45) idaresindeki 42 EKB 68 plakalı demir profil yüklü tır, önüne aniden geçen Şammas A. (29) yönetimindeki 68 AE 610 plakalı otomobili son anda fark ederek ani fren yaptı. Ani fren yapmasıyla birlikte tırın arkasından seyreden İstanbul - Adıyaman seferini yapan Murat T. (43) idaresindeki 02 AG 525 plakalı yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs bir fabrikanın bahçe duvarına çarparak durabildi. 21 yolcunun bulunduğu otobüs kazasında otobüs şoförü ve 7 yolcu olmak üzere 8 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, hafif yaralanan 5 yolcuya olay yerinde ayakta müdahale yapıldı. Hastanede tedavi altına alınan otobüs sürücüsü ve 2 yolcunun da durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, tır ve otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Yaşanan kazayı anlatan tır sürücüsü Muhammet T., "Şahin bir gitti bir geldi derken, ben tanımıyorum sürücüsünü ama önüme durdu. Durunca da ben fren yaptım. Çok sert fren yapmadım aslında yavaştım ben, otobüs de vurmuş arkamdan. Ben Ankara'dan Diyarbakır'a gidiyordum" dedi.

Otobüste bunulan yolculardan Kadir Göçer (54) ise "Şahin taksi tırın önünde ani fren yaptı. Tır şoförü de ona vurmamak için ani fren yapıyor. Otobüste ona vurmamak için sağa kırınca duvara vuruyor. İyi ki de duvara vurmuş. Direk tıra vursaydı çok kötü olurdu" diye konuştu.

Kazanın ardından yolcular otobüs firması tarafından olay yerine tahsis edilen servis minibüsü ile terminalde bulunan başka bir otobüse taşındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da tıra çarpan otobüs kaza yaptı, 8 kişi yaralandı - Son Dakika

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