Aksaray'da Trafik Kazası: 2 Çocuk Ağır Yaralı - Son Dakika
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Aksaray'da Trafik Kazası: 2 Çocuk Ağır Yaralı

Aksaray\'da Trafik Kazası: 2 Çocuk Ağır Yaralı
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Aksaray'da otomobil ve motosiklet çarpıştı, 14 ve 15 yaşındaki çocuklar ağır yaralandı.

Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 çocuk ağır yaralandı.

Kaza, Aksaray-Konya kara yolu Eşmekaya kavşağındaki trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar T. (47) idaresindeki 50 AEA 583 plakalı otomobil ile plakasız motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.A.T. (14) ile motosiklette yolcu olarak bulunan A.H. (15) yola savrularak yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı çocukların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazada otomobil sürücüsü Yaşar T.'nin yara almadığı öğrenilirken, ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Otomobil, 3. Sayfa, Güvenlik, Aksaray, Trafik, Çocuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da Trafik Kazası: 2 Çocuk Ağır Yaralı - Son Dakika

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