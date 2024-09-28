Aksaray\'da Trafik Kazası: İki Yaralı

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Aksaray'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Hasas Mahallesi Hasas Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, E.K. (52) idaresindeki 68 AP 646 plakalı kamyon ile S.Y. (80) yönetimindeki 68 ACS 162 plakalı Nissan marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası kamyon takla atarken her 2 aracın da sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY