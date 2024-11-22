Aksaray'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Aksaray'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Aksaray'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir sürücü şok geçirerek bayıldı. İki kişi yaralandı.

22.11.2024 19:51
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Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan sürücü girdiği şokun etkisiyle önce bayıldı, ayılıp ağladı ve sonra da arkadaşına sarıldı.

Kaza, Tacin Mahallesi Tacin Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arkadaşları Ş.T. (39) ve L.Ö. (42) ile birlikte soğuk algınlığı rahatsızlığı nedeniyle Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde doktora giden Ceyhun A. (36), tedavi gördükten sonra 58 DG 194 plakalı otomobille evlerine gitmek için yola çıktı. Yaklaşık 1 kilometre gittikten sonra Ceyhun A.'nın kullandığı otomobil, Tacin Caddesi hastane kavşağında yola çıkan 06 BJF 217 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Ceyhun A.'nın otomobili adeta hurdaya dönerken, ne olduğunu anlayamayan 3 arkadaş araçtan indi.

Sürücü Ceyhun A. kaza nedeniyle şoka girerek çok fazla ayakta kalamayıp dönel kavşakta bayıldı. Baygınlık geçiren sürücüye ilk müdahale yoldan geçen diğer araç sürücüleri yaptı. Vatandaşlar, sürücünün yaralı olduğunu düşünerek Ceyhun A.'ya çeşitli sağlık müdahalelerinde bulunurken, hiç kıpırdamadan hareketsiz bir şekilde yatan Ceyhun A. herkesi korkuttu. Bir süre şoka girerek baygın kalan sürücü daha sonra yattığı yerde ağlamaya başladı. Ayağa kalkarak kaza yaptığı aracı izleyen sürücü ardından arkadaşı Ş.T.'ye sarıldı. Şoka giren sürücüyü gülerek karşılayan arkadaşı Ş.T. ise, arkadaşını sakinleştirmeye çalıştı. Kazada hafif şekilde yaralanan Ş.T. ve L.Ö. hastaneye götürülmeden talepleri üzerine ambulansta tedavi edildi. Kazaya karışan diğer araç sürücüsü ise kaza sonrası kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri, kaçan sürücünün peşine düşerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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