Aksaray\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Aksaray'da jandarmanın takibi sonucu durdurulan araçta uyuşturucuyla yakalan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde 2 şahsın Kırşehir'den Aksaray'a uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine savcılık koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri kimlikleri belirlenen M.A.B. ve Ç.B. isimli 2 şahsı takibe aldı. Araçla Ortaköy ilçesine gelen şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramada 8 paket halinde 176 gram metamfetamin ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ç.B. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, M.A.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY