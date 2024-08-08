Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Aksaray\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Aksaray'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu tacirlerine yönelik 2 şüpheli yakalandı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.

08.08.2024 13:25
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Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen jandarma 2 şüpheliyi çeşitli uyuşturucu maddelerle birlikte yakalarken, adli makamlara sevk edilen şahıslardan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon, Aksaray merkez sınırlarında bulunan bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 2 şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle harekete geçen jandarma KOM ekipleri belirlenen ikamet ve kimlikleri tespit edilen N.C. ile H.Y. isimli şahısları takibe aldı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takipte yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. İkamete gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan geniş çaplı aramada 490 gram sentetik cannobinoid bonzai, 2 kök kenevir bitkisi, 2 adet tabanca, 7 adet tabanca fişeği, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 270 TL ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden H.Y. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken N.C. isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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