Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Aksaray\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştıkları 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda 25 gram metamfetamin ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

28.02.2024 11:06  Güncelleme: 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ile birlikte 4 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 4 şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma KOM ekipleri, kimlik ve adreslerini tespit ettiği 4 şüpheliyi takibe aldı. Teknik ve fiziksel olarak yapılan takipte yeterli delillere ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Merkez ilçe mülki sınırları içerisinde bulunan bir ikamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İkamette yapılan aramada 25 gram metamfetamin ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Sorgulanmak üzere Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen 4 şüpheli buradaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Jandarma, Aksaray, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 11:13:17. #1.11#
SON DAKİKA: Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement