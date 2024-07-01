Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı

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Aksaray'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalar yürüten İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bir şahsın uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen KOM Şubesi ile Alayhanı Jandarma Komutanlığı ekipleri önce şahsın oturduğu ikameti belirledi. Bir süre şahsı ve ikametini takibe alan ekipler, yeterli delillere ulaşınca operasyon için düğmeye bastı. Operasyon sonunda şüpheli R.B.B. evinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise 135 gram sentetik bonzai, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 1 adet bıçak ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen R.B.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY