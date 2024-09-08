Aksaray'da İlginç Gözaltı Yöntemi - Son Dakika
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Aksaray'da İlginç Gözaltı Yöntemi

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Aksaray'da uyuşturucu madde ile yakalanan bir şahıs, gazeteciler tarafından görüntülenmek istemediği için polis otosuna geri geri adımlayarak götürüldü. Olay, polis ekiplerinin şüpheli bir aracı durdurması sonucu meydana geldi. Gözaltına alınan B.Y.'nin üzerinde uyuşturucu madde bulundu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

08.09.2024 01:22
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Aksaray'da bir ilginç gözaltı: Geri geri adımlayarak götürüldü

AKSARAY - Aksaray'da uyuşturucu maddeyle yakalanan şahıs polis ekiplerince gözaltına alınırken, polis otosuna götürülmek istenen şüpheli gazetecileri fark edince ilginç bir yola başvurdu. Görüntülenmek istemeyen şüpheli bir türlü götürüleceği istikamete yönünü dönmezken, çaresiz kalan bekçi şüpheliyi geri geri adımlayarak polis otosuna götürdü.

Olay gece yarısı Büyükbölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması, meydana gelebilecek olayların önüne geçilmesi amacıyla Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bekçilerle birlikte uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, şüphe üzerine Büyükbölcek Caddesi istikametine seyreden 68 BJ 673 plakalı otomobili durdurdu. Araçtan indirilen sürücü ve yanındaki 2 arkadaşı sorgu ve üst aramasından geçirilirken, B.Y. isimli yolcu konumundaki şahsın üzerinde bir miktar uyuşturucu madde bulundu. Uyuşturucu maddeyi kullandığını belirten şüpheli polis ve bekçiler tarafından gözaltına alınırken, kendini görüntüleyen basın mensuplarını fark eden şahıs yüzünün görünmemesi için ilginç bir yola başvurdu. Elleri kelepçelenen şahıs bir türlü düz dönmeyince bekçinin tersten koluna girmesi üzerine polis otosuna kadar geri geri adımlayarak götürüldü. Polisin inceleme yaptığı olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlattı.

Aksaray\'da İlginç Gözaltı Yöntemi
Kaynak: İHA

Aksaray, 3-sayfa, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da İlginç Gözaltı Yöntemi - Son Dakika

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