Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Şahıs Yakalandı

Aksaray\'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Şahıs Yakalandı

Aksaray'da jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheliyi yakaladı. Operasyonda 800 gram sentetik bonzai, 10 gram kubar esrar ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

07.02.2024 15:14
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Aksaray'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, şüpheli şahıs uyuşturucularla birlikte kıskıvrak yakalandı.

Operasyon, Aksaray merkez mülki sınırları içerisinde bulunan bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlara Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bir şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma KOM ekipleri, şahsın ikametini takibe aldı. Teknik ve fiziksel olarak bir süre takip yapan jandarma ekipleri yeterli delil ve bulgular üzerine adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen S.G. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin evde yaptığı aramada 800 gram sentetik bonzai, 10 gram kubar esrar, 2 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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