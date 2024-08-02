Aksaray'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheliye Operasyon: Kenevir Bitkisi ve Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Aksaray'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheliye Operasyon: Kenevir Bitkisi ve Esrar Ele Geçirildi

Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir şüpheliye operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüpheliyle birlikte kenevir bitkisi, esrar maddesi ve bir tüfek ele geçirdi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan şahıs, Ağaçören İlçe Jandarma Komutanlığına götürülerek sorgulanmaya başlandı.

02.08.2024 09:23
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Aksaray'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheliye operasyon yapan jandarma, şüpheliyle birlikte kenevir bitkisi, esrar maddesi ve tüfek ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde bir şahsın yasadışı kenevir ekimi yaptığı ve bunları uyuşturucuya dönüştürerek uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ağaçören İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle harekete geçen Jandarma KOM ekipleri kimlik ve ev adresi tespit edilen şahsa yönelik operasyon düzenledi. Ağaçören ilçesinde bir ikamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda şüpheli M.A. yakalanarak gözaltına alınırken ikametinde yapılan aramada, 64 kök kenevir bitkisi, 63 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere Ağaçören İlçe Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheliye Operasyon: Kenevir Bitkisi ve Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheliye Operasyon: Kenevir Bitkisi ve Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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