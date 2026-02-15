Aksaray'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Aksaray'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Aksaray\'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu
15.02.2026 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma, Aksaray'da uyuşturucu ve silah bulunduran 7 kişiyi gözaltına aldı, çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Aksaray'da uyuşturucu ve kaçak silah bulunduran şüphelilere yönelik operasyon düzenleyen jandarma, çeşitli uyuşturucu maddeler, tabanca ve tüfeklerle birlikte 7 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyon, Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu imal ve ticaretinin yapıldığı, aynı zamanda şahısların silah kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaşan Ağaçören İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. İlk olarak şahısların kimlik tespitini yapan ekipler ardından şüphelilere yönelik takip başlattı. İlçe genelinde belirli adreslerde yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekiplerinin de bomba ve uyuşturucu arama köpekleriyle birlikte 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken ikametlerde yapılan aramalarda 161 adet yasaklı madde, 5 adet tabanca, 5 adet av tüfeği, 81 adet tabanca fişeği, 151 adet av tüfeği fişeği, 5 adet tabanca şarjörü ve 3 adet tüfek şarjörü ele geçirildi.

Olayla ilgili Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan tahkikat sürüyor. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, 3. Sayfa, Jandarma, Aksaray, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü basketbolcu Kyrie Irving’den Gazze’deki gazetecilere anlamlı destek Ünlü basketbolcu Kyrie Irving'den Gazze'deki gazetecilere anlamlı destek
Yaşını duyanların ağzı açık kaldı Kilometrelerce ters yönde ilerledi, trafiği birbirine kattı Yaşını duyanların ağzı açık kaldı! Kilometrelerce ters yönde ilerledi, trafiği birbirine kattı
Akasya Durağı yeniden çekilecek Nuri Baba için 4 isimle görüşülüyor Akasya Durağı yeniden çekilecek! Nuri Baba için 4 isimle görüşülüyor
Tartışmaların odağındaki dizi Türkiye’ye veda ediyor Tartışmaların odağındaki dizi Türkiye'ye veda ediyor
Sigaraya dev zam Sigaraya dev zam
Cenk Ergün’den futbolseverleri ikiye bölen Kenan Yıldız-Arda Güler kıyaslaması Cenk Ergün'den futbolseverleri ikiye bölen Kenan Yıldız-Arda Güler kıyaslaması

16:04
Fenerbahçe’de sakatlık şoku Yıldız isim bıçak altına yattı
Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim bıçak altına yattı
16:02
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin’e tehdit davasında karar
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'e tehdit davasında karar
15:34
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
14:20
Yasak aşk mı, kumpas mı Mutlu Işıksu hakkındaki tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni de dahil oldu
Yasak aşk mı, kumpas mı? Mutlu Işıksu hakkındaki tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni de dahil oldu
14:07
Bu tehdit masa dağıtır Hamaney açık açık meydan okudu
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
13:42
Ahmet Davutoğlu: Açık söyleyeyim maddi sıkıntılar yaşıyorum
Ahmet Davutoğlu: Açık söyleyeyim maddi sıkıntılar yaşıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 16:42:26. #7.11#
SON DAKİKA: Aksaray'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.