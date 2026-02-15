Aksaray\'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Aksaray'da uyuşturucu ve kaçak silah bulunduran şüphelilere yönelik operasyon düzenleyen jandarma, çeşitli uyuşturucu maddeler, tabanca ve tüfeklerle birlikte 7 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyon, Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu imal ve ticaretinin yapıldığı, aynı zamanda şahısların silah kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaşan Ağaçören İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. İlk olarak şahısların kimlik tespitini yapan ekipler ardından şüphelilere yönelik takip başlattı. İlçe genelinde belirli adreslerde yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekiplerinin de bomba ve uyuşturucu arama köpekleriyle birlikte 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken ikametlerde yapılan aramalarda 161 adet yasaklı madde, 5 adet tabanca, 5 adet av tüfeği, 81 adet tabanca fişeği, 151 adet av tüfeği fişeği, 5 adet tabanca şarjörü ve 3 adet tüfek şarjörü ele geçirildi.

Olayla ilgili Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan tahkikat sürüyor. - AKSARAY