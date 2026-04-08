Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aksaray'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 23 Yaralı

08.04.2026 18:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da otoyol bağlantı yolunda devrilen yolcu otobüsünde 23 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başladı.

Kaza, saat 16.20 sıralarında Ankara - Niğde Otoyolu Aksaray Alayhan gişeleri otoyol girişi bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'den Ankara güzergahını takip ederek İzmir'e gitmek için yola çıkan Cevdet K. (52) idaresindeki 51 ADY 411 plakalı Kapadokya Vıp firmasına ait Mercedes marka yolcu otobüsü, otoyola girmek için Aksaray sınırları içerisinde bulunan Alayhan gişelerine geldi. Burada otoyol bağlantı yoluna giren otobüs virajı alamayarak şarampole devrildi. 20 yolcu, otobüs şoför ve muavini 3 kişi olmak üzere otobüsteki herkes yaralanırken, kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Aksaray, Olaylar, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 19:46:55. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.