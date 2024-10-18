Aksaray\'daki Otobüs Kazasında 6 Ölü, 34 Yaralı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aksaray'da meydana gelen otobüs kazasına ilişkin, "1 hastamız doktorlarımız tarafından hayata döndürüldü" dedi.

Bakan Yerlikaya, Aksaray'ın Merkez ilçesi E-90 karayolu üzerinde yaşanan otobüs kazasına ilişkin, "Şükürler olsun 1 hastamız doktorlarımız tarafından hayata döndürüldü. Hastamızın tedavisi ağır yaralı olarak yoğun bakımda devam ediyor. Dualarımız yaralılarımız için. Maalesef 6 vatandaşımız vefat etti, 3'ü ağır 34 vatandaşımız yaralandı" açıklamasında bulundu. - ANKARA