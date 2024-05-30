Akşehir'de 250 Bin Lira Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Akşehir'de 250 Bin Lira Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Tutuklandı

Akşehir\'de 250 Bin Lira Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir araçtan piyasa değeri 250 bin lira olan uyuşturucu ele geçirilirken 3 şüpheli tutuklandı. Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri sokak satıcılığı yapan, uyuşturucu madde kullanan ve sevk eden şahıslara yönelik operasyonları sürdürüyor. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli ile yapılan aramalarda 16 parça halinde 2 bin 761 içimlik kağıda emdirilmiş sentetik bonzai ile 31 bin 800 lira ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklanarak Akşehir Cezaevine gönderildi.

30.05.2024 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir araçtan piyasa değeri 250 bin lira olan uyuşturucu ele geçirilirken 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri sokak satıcılığı yapan, uyuşturucu madde kullanan ve sevk eden şahıslara yönelik operasyonları sürüyor. Bu çerçevede narkotik ekibi tarafından gözaltına alınan 4 şüpheli ile ilgili yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 250 bin lira olan 16 parça halinde 2 bin 761 içimlik kağıda emdirilmiş sentetik bonzai ile 31 bin 800 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak, kabul etmek ve uyuşturucu madde ticareti' suçlarından işlem yapan narkotik ekibi şüphelileri adliyeye sevk etti. Savcılık sorgusu tamamlanan 3 şüpheli tutuklanma talebi ile sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Akşehir Cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Operasyon, Narkotik, Akşehir, Konya, Narkotik Suçlar, Tutuklama, Güvenlik, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Akşehir'de 250 Bin Lira Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:52 Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti Hakim Oktay Tabur’un görevine son verildi Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti! Hakim Oktay Tabur'un görevine son verildi
11:38 3 çocuğunu öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Masanın üzerindeki bıçağı görünce içime bir şeyler oldu 3 çocuğunu öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Masanın üzerindeki bıçağı görünce içime bir şeyler oldu
11:26 Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ’cü kadınlara ağır darbe Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ'cü kadınlara ağır darbe! Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi
09:42 Sokak ortasında kadın cinayeti Öldürüp kendi kafasına sıktı Sokak ortasında kadın cinayeti! Öldürüp kendi kafasına sıktı
09:25 Sokak köpekleri uyutulacak mı İşte TBMM’ye sunulan taslak metindeki maddeler Sokak köpekleri uyutulacak mı? İşte TBMM'ye sunulan taslak metindeki maddeler
12:04 Türk İş açıkladı: Açlık sınırı 19 bin TL’ye, yoksulluk sınırı 62 bin TL’ye dayandı Türk İş açıkladı: Açlık sınırı 19 bin TL'ye, yoksulluk sınırı 62 bin TL'ye dayandı
12:03 Cemal Hünal’dan Devlet Bahçeli’nin sokak köpekleriyle ilgili sözlerine tepki: Allah belamızı vermiş Cemal Hünal'dan Devlet Bahçeli'nin sokak köpekleriyle ilgili sözlerine tepki: Allah belamızı vermiş
11:28 Aradaki buzlar eriyor mu Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım Aradaki buzlar eriyor mu? Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım
11:27 Çocuk Evi’nde 14 yaşındaki kıza cinsel istismar skandalı İstismarcı bakın nasıl memur olmuş Çocuk Evi'nde 14 yaşındaki kıza cinsel istismar skandalı! İstismarcı bakın nasıl memur olmuş
11:23 Müge Anlı’da akıllara durgunluk veren olay: 18 yaşındaki Lamia, 37 yaşındaki adama kaçtı Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay: 18 yaşındaki Lamia, 37 yaşındaki adama kaçtı
11:19 Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyar dolarlık kripto vurgununda 127 gözaltı Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyar dolarlık kripto vurgununda 127 gözaltı
11:06 Antalayaspor’a genç yıldız Alex de Souza, ilk transferini yaptı bile Antalayaspor'a genç yıldız! Alex de Souza, ilk transferini yaptı bile
10:42 Fenerbahçe’yi eleyen takımlar Avrupa kupalarını kazanıyor Fenerbahçe'yi eleyen takımlar Avrupa kupalarını kazanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 13:28:14. #1.13#
SON DAKİKA: Akşehir'de 250 Bin Lira Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement