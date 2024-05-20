Konya\'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

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Konya'nın Akşehir ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Akşehir İstasyon Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki 42 UU 837 plakalı hafif ticari araç ile M.Ç.'nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü M.Ç. ile arkasındaki M.U. yaralandı. Kaza neticesinde 42 UU 837 plakalı araç yan yatarken araç sürücüsü M.Ç.'nin de kazada ayağı kırıldı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken durumu ağır olan motosiklet sürücüsü M.Ç. ve arkasındaki M.U. yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA