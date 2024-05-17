Akşehir'de Kurallara Uymayan Motosiklet Sürücülerine 459 Bin 773 TL Trafik Cezası - Son Dakika
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Akşehir'de Kurallara Uymayan Motosiklet Sürücülerine 459 Bin 773 TL Trafik Cezası

Akşehir\'de Kurallara Uymayan Motosiklet Sürücülerine 459 Bin 773 TL Trafik Cezası

Konya'nın Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, motosiklet sürücülerine toplam 459 bin 773 TL trafik cezası kesildi. Denetimlerde, abartı egzozlu motosikletler, drift atan sürücüler, kask takmayanlar ve kurallara uymayanlar tespit edilerek cezalandırıldı.

17.05.2024 12:46
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Konya'nın Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde kurallara uymayan motosiklet sürücülerine toplam 459 bin 773 TL trafik cezası yazıldı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ve Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik sıkı denetim gerçekleştirdi. Ekipler, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ile çevreyi rahatsız eden motosikletlerin yoğun kullandığı güzergahlarda denetimlerini artırdı. Denetimlerde çevreyi ve vatandaşı rahatsız edici şekilde abartı egzozlu motosikletler ile egzoz patlatan, drift atan, kask takmayan ve kurallara uymayan motosiklet sürücülerine ceza yazılırken, motosikletler trafikten men edilerek otoparka çekildi. Yapılan denetlemelerde 130 motosiklet kontrol edilerek denetledi. Kurallara uymayan 32 motosiklet trafikten men edilerek otoparka çekilirken, 52 motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz veya yetersiz ehliyetle araç kullanmak, kask takmamak, abartı egzoz, duman-gürültü çıkarmak gibi maddelerden olmak üzere 459 bin 773 TL trafik cezası yazıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Akşehir'de Kurallara Uymayan Motosiklet Sürücülerine 459 Bin 773 TL Trafik Cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akşehir'de Kurallara Uymayan Motosiklet Sürücülerine 459 Bin 773 TL Trafik Cezası - Son Dakika
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