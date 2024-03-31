Akşehir\'de oy verme sırasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı

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Konya'nın Akşehir ilçesinde oy verme işlemi sürerken iki parti görevlisi arasında çıkan ve üç kişinin karıştığı kavgada bir kişi bıçaklanırken bir kişinin de burnu kırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Nasreddin Hoca İlkokulunda, AK Parti okul görevlisi C.A. ile İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi adayı Ö.K. arasında çıkan müşahit kartı takma tartışmasına Ö.K.'nin oğlu Y.K. de müdahil oldu. Okul içinde başlayan tartışma kavgaya dönüşerek okul bahçesinde devam etti. Kavga esnasında C.A. göğüs bölgesinden hafif şekilde bıçakla yaralanırken, aldığı darbe ile Y.K.'nin burnu kırıldı. Olayda yaralanan C.A. ve Y.K. hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA