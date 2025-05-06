Akşehir'de Traktör Kazalarını Önleme Projesi - Son Dakika
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Akşehir'de Traktör Kazalarını Önleme Projesi

Akşehir\'de Traktör Kazalarını Önleme Projesi

Akşehir'de çiftçilere trafik güvenliği eğitimi verildi, traktör römorklarına reflektör takıldı.

06.05.2025 14:09
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Konya'nın Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve Akşehir Ziraat Odası işbirliğiyle trafik güvenliğini artırmak ve traktör kazalarını önlemek amacıyla Ilıcak Mahallesi'nde çiftçilere yönelik bilgilendirme çalışmaları yapıldı ve traktör römorklarına reflektör takıldı.

Etkinlikte çiftçilere traktör kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken trafik kuralları ve güvenli sürüşle ilgili bilgiler verildi. Traktörlerin gece ve düşük görüş şartlarında daha görünür olmalarını sağlamak için römorklarına reflektör takıldı. Yapılan çalışmalarla traktörlerin karıştığı kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Akşehir Ziraat Odası Başkanı Fahri Küçükpolat, kazaların önüne geçilmesi, kimsenin mal ve can kaybı yaşamaması için jandarma ile birlikte böyle bir proje geliştirdiklerini söyledi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Akşehir'de Traktör Kazalarını Önleme Projesi - Son Dakika

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