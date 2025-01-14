Akşehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince ilçe merkezinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda M.B., B.V., A.Y., Y.A., M.B. ve M.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin üst ve ev aramalarında piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 TL olan 4 bin 134 kullanımlık kağıt bonzai, uyuşturucu hap ile av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden işlemleri tamamlanan M.B. ile A.Y. Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanan şüphelilerden A.Y. adli kontrolle serbest kalırken, M.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Akşehir Cezaevine gönderildi. - KONYA