Akseki\'de Kaza: 1 Yaralı

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Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.45 sıralarında Akseki- Manavgat kara yolu Erenyaka Mahallesi yol ayırımında meydana geldi. Akseki yönünden Manavgat yönüne gitmekte olan Ali Yeşil idaresindeki 42 AJK 495 plakalı otomobil, Akseki'nin Erenyaka Mahallesi yol ayrımına geldiğinde yolun karşısına geçmekte olan Ali Doğan'a çarptı. Otomobil sürücüsünün kazayı 112 acil servisine bildirmesiyle olay yerine ambulans jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Ali Doğan, 112 Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Akseki Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - ANTALYA