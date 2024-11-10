Akseki'de Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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Akseki'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Akseki\'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Antalya'nın Akseki ilçesinde bir trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.

10.11.2024 08:18
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Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, Akseki- Seydişehir Karayolu Püser Boğazı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seydişehir yönünden Akseki yönüne gitmekte olan Yavuz Ç. İdaresindeki 31 GS 829 plakalı otomobil, yoldan çıkarak kayalıklara çarpıp ters döndü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

Kazada araç sürücüsü Yavuz Ç. ile birlikte araçta bulunan aynı aileden Şengül Ç. (38), Efe Ç. (14) ve Üzeyir Ayaz Ç. (2) yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Akseki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada araç kullanılmaz hale gelirken, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Akseki'de Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika

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